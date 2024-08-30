Более 600 FPV-дронов в месяц россияне применили на Сумщине
Киев • УНН
На Сумщине значительно возросла интенсивность обстрелов, особенно с использованием FPV-дронов. Военный совет расширяет количество населенных пунктов для обязательной эвакуации, уже эвакуировано 4300 человек.
Интенсивность обстрелов значительно возросла, и российские войска усилили использование FPV-дронов, запустив более 600 таких дронов за месяц, направленных на гражданское население. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН
Количество обстрелов значительно возросло, интенсивность использования мощного авиационного оружия, особенно FPV. Сегодня враг применил более 600 FPV-дронов и открыл охоту за гражданским населением
Он отмечает, что военный совет решил расширить количество населенных пунктов где проводится эвакуация.
Напомним
С 20-километровой зоны Сумщины уже эвакуировано 4300 человек, и эта цифра продолжает расти. Также будет усилен контроль на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация.