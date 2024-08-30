Более 600 FPV-дронов в месяц россияне применили на Сумщине

Интенсивность обстрелов значительно возросла, и российские войска усилили использование FPV-дронов, запустив более 600 таких дронов за месяц, направленных на гражданское население. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Количество обстрелов значительно возросло, интенсивность использования мощного авиационного оружия, особенно FPV. Сегодня враг применил более 600 FPV-дронов и открыл охоту за гражданским населением - говорит Артюх.

Он отмечает, что военный совет решил расширить количество населенных пунктов где проводится эвакуация.

Напомним

С 20-километровой зоны Сумщины уже эвакуировано 4300 человек, и эта цифра продолжает расти. Также будет усилен контроль на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов, где будет объявлена обязательная эвакуация.