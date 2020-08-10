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Понад 60 тис. соціально незахищених киян отримають набори із засобами індивідуального захисту - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Понад 60 тисяч соціально незахищених киян найближчим часом отримають засоби індивідуального захисту та рекомендації фахівців щодо профілактики коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на його офіційний сайт.

"Понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій, найближчим часом отримають необхідні засоби індивідуального захисту. А також - коротку пам’ятку з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання", - написав Кличко.

Також він подякував медикам та волонтерам, які допомагають у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, у Києві за останню добу коронавірус виявили у 66 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 9564 особи.

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