Понад 60 тис. соціально незахищених киян отримають набори із засобами індивідуального захисту - КМДА

"Понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій, найближчим часом отримають необхідні засоби індивідуального захисту. А також - коротку пам’ятку з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання", - написав Кличко.

Також він подякував медикам та волонтерам, які допомагають у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, у Києві за останню добу коронавірус виявили у 66 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 9564 особи.