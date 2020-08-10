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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101391 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106912 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126839 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101090 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101923 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103922 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Более 60 тыс. социально незащищенных киевлян получат наборы со средствами индивидуальной защиты - КГГА

Более 60 тыс. социально незащищенных киевлян получат наборы со средствами индивидуальной защиты - КГГА

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян в ближайшее время получат средства индивидуальной защиты и рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на его официальный сайт.

"Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий, в ближайшее время получат необходимые средства индивидуальной защиты. А также - короткую памятку с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и что делать и куда обращаться, если человек испытывает симптомы заболевания", - написал Кличко.

Также он поблагодарил медиков и волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19.

Напомним, в Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 66 человек, больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе. Всего с начала пандемии в столице на COVID-19 заболело 9564 человека.

Украинские Национальные Новости

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