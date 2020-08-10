Более 60 тыс. социально незащищенных киевлян получат наборы со средствами индивидуальной защиты - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян в ближайшее время получат средства индивидуальной защиты и рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на его официальный сайт.
"Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий, в ближайшее время получат необходимые средства индивидуальной защиты. А также - короткую памятку с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и что делать и куда обращаться, если человек испытывает симптомы заболевания", - написал Кличко.
Также он поблагодарил медиков и волонтеров, которые помогают в борьбе с COVID-19.
Напомним, в Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 66 человек, больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе. Всего с начала пандемии в столице на COVID-19 заболело 9564 человека.