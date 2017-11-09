Понад 60% постраждалих від харчових отруєнь цього року – діти

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Цього року від гострих кишкових інфекцій постраждало понад 2 тис людей, з них 1 тис 320 (66%) — діти. Про це повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко, передає УНН з посиланням на прес — службу Держпроду.

“Станом на перше листопада 2017 року фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували 149 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, під час яких постраждало 2 тис 1 особа, у тому числі 1 тис 320 дітей (66%). Це більше, ніж за увесь 2016 рік, протягом якого було зареєстровано 142 спалахи (постраждало 2 тис 984 особи, у т.ч. 1 тис 422 дитини)”, — повідомила А. Григоренко.

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Також вона додала, що з об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 27 спалахів. Серед населення у побуті зареєстровано 20 спалахів.

Зазначається, що найбільшу кількість спалахів зареєстровано в Одеській області (16 — така велика кількість пов’язана, у т.ч. із гарним виявленням та звітуванням про 3-4 випадки, крім того за всіма ознаками в Одеській області розпочався циклічний підйом захворюваності на вірусний гепатит А), а також у Київській та Чернівецькій областях (8).

Виникнення випадків гострих кишкових інфекційних захворювань у більшості випадків пов’язане з об’єктами, що мають важливе соціальне значення, зокрема навчальними закладами, закладами оздоровлення та відпочинку для дітей, об’єктами водопостачання, закладами громадського харчування тощо.

Як повідомляв УНН, експерти стверджують, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих. Серед іншого експерти і політики пов’язують це із дією мораторію на перевірки бізнесу.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.

 

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