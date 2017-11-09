Более 60% пострадавших от пищевых отравлений в этом году - дети

"По состоянию на 1 ноября 2017 года специалисты Госпродпотребслужбы зарегистрировали 149 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, при которых пострадало 2 тыс 1 человек, в том числе 1 тыс 320 детей (66%). Это больше, чем за весь 2016 год, в течение которого было зарегистрировано 142 вспышки (пострадало 2 тыс 984 человека, в т.ч. 1 тыс 422 ребенка)", - сообщила А.Григоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве создали комиссию для улучшения питания школьников

Также она добавила, что с объектами общественного питания и торговли связано 27 вспышек. Среди населения в быту зарегистрировано 20 вспышек.

Отмечается, что наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Одесской области (16 - такое большое количество связано, в т.ч. с хорошим выявлением и отчетностью о 3-4-х случаях, кроме того, по всем признакам в Одесской области начался циклический подъем заболеваемости вирусным гепатитом А), а также в Киевской и Черновицкой областях (8).

Возникновение случаев острых кишечных инфекционных заболеваний в большинстве случаев связано с объектами, которые имеют важное социальное значение, в частности учебными заведениями, учреждениями оздоровления и отдыха для детей, объектами водоснабжения, заведениями общественного питания и тому подобное.

Как сообщал УНН, эксперты утверждают, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых. Среди прочего эксперты и политики связывают это с действием моратория на проверки бизнеса.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (за низкого качества питания в учебных заведениях), в ряд должен как можно скорее решить проверки частных и коммунальных предприятий , которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.