Понад 60 населених пунктів залишаються знеструмленими у чотирьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на 16 годину залишаються знеструмленими 61 населений пункт у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
“Станом на 16 год. 15 листопада залишаються знеструмленими 61 населений пункт у 4 областях, а саме: у Івано-Франківській — 22 н.п., Тернопільській — 17 н.п., Хмельницькій — 15 н.п., Чернівецькій — 7 н.п”, — повыдомили у ДСНС.
За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.
Так, станом на 16 год. 15 листопада продовжуються роботи по розчистці доріг місцевого значення у 3 областях, де ускладнений проїзд до 105 населених пунктів, а саме: Хмельницька область — до 37 н.п., Тернопільська область — до 45 н.п. та Івано-Франківська область — до 23 н.п.
В усіх областях координацію заходів здійснюють регіональні штаби з ліквідації негативних наслідків складних погодних умов.