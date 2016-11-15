Более 60 населенных пунктов до сих пор обесточены в четырех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 16:00 остается обесточенным 61 населенный пункт в четырех областях Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"По состоянию на 16:00 15 ноября остается обесточенным 61 населенный пункт в 4 областях, а именно: в Ивано-Франковской - 22 н.п., Тернопольской - 17 н.п., Хмельницкой - 15 н.п., Черновицкой - 7 н.п ", - сообщили в ГосЧС.
По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.
Так, по состоянию на 16:00 15 ноября продолжаются работы по расчистке дорог местного значения в 3 областях, где затруднен проезд к 105 населенным пунктам, а именно: Хмельницкая область - до 37 н.п., Тернопольская область - до 45 н.п. и Ивано-Франковская область - до 23 н.п.
Во всех областях координацию мероприятий осуществляют региональные штабы по ликвидации негативных последствий сложных погодных условий.