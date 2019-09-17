Понад 40% українців вважають, що країна подолає труднощі за кілька років - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Понад 40% українців вважають, що Україна здатна подолати труднощі протягом найближчих кількох років. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.
Відповідно до результатів соцопитування, 41% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 40% – що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, і лише 6% – що не здатна їх подолати.
Окрім того, 57% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 17% – що події розвиваються в неправильному напрямі. Також 62% опитаних вважають, що діяльність нової влади призведе до покращення ситуації в країні, 7% – що її діяльність призведе до погіршення ситуації, 15% – що вона істотно не змінить ситуацію в країні.
Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, згідно з результатами соціологічного опитування, 71% українців задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського. Відповідні результати соцопитування оприлюднила Соціологічна група “Рейтинг”.