Более 40% украинцев считают, что страна преодолеет трудности за несколько лет - опрос

Согласно результатам соцопроса, 41% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе, и только 6% - что не способна их преодолеть.

Кроме того, 57% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 17% - что события развиваются в неправильном направлении. Также 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% - что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации, 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране.

Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно результатам социологического опроса, 71% украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".