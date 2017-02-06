Понад 40% українців позичають гроші на лікування - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулого року 43% госпіталізованих, щоб покрити вартість лікування, позичали гроші і продавали майно.Про це йдеться у дослідженні “Індекс Здоров’я. Україна — 2016”, передає УНН.
“За даними всеукраїнського опитування, проведеного в рамках дослідження „Індекс Здоров’я. Україна — 2016“, 43% госпіталізованих за останній рік громадян змушені були позичати чи продавати майно, щоб покрити витрати на лікування. При цьому середня сума коштів, яку довелося позичати, склала 4 тис. 865 грн”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тільки 30% дорослих онкохворих в Україні отримують лікування за державні кошти
Серед тих респондентів, які були госпіталізовані протягом минулого року, 25% неофіційно платили безпосередньо лікарю або іншому медичному персоналу (в середньому — 1 тис. 860 грн), 37% платили у благодійний фонд лікувального закладу (в середньому 181 грн), 27% платили в касу лікувального закладу згідно з офіційними цінами закладу (в середньому — 1 тис. 951 грн).
Середня сума коштів, позичених на амбулаторне лікування, становила 1 тис. 937 грн. При цьому найбільшу суму позичали жителі міста Києва — 7 тис. 800 грн. Середній розмір витрат “з кишені” пацієнта за консультацію лікаря склав 472 грн.
За даними опитування, 39% громадян за останні 12 місяців хворіли, але не відвідали лікаря через брак коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим глуздом
Дослідження було проведене Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Фондом “Соціальні індикатори” завдяки підтримці Міжнародного фонду “Відродження” з серпня 2015 року по серпень 2016 року. Польовий етап дослідження тривав з 16 травня по 30 червня 2016 року. В результаті польового етапу було зібрано 10 тис. 224 опитувальники, й опитано принаймні 400 респондентів у кожній області. У Донецькій та Луганській областях дослідженням охоплені лише території, підконтрольні уряду України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в столиці деякі лікарні пропонують акції з проведення безкоштовних первинних консультацій лікарів —онкологів.
Також нагадаємо, за словами нардепа І.Шурми, українці обирають приватні лікарні, бо в державних немає чим надавати допомогу.