Понад 40% українців позичають гроші на лікування - дослідження

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52230 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 129102 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 133763 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 114244 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127363 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83010 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91556 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98034 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89204 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216289 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33307 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37200 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 15109 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14689 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37496 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 133761 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216288 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367353 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302777 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7272 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29207 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26287 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 114242 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31580 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Понад 40% українців позичають гроші на лікування - дослідження

Київ • УНН

 • 8172 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулого року 43% госпіталізованих, щоб покрити вартість лікування, позичали гроші і продавали майно.Про це йдеться у дослідженні “Індекс Здоров’я. Україна — 2016”, передає УНН.

Понад 40% українців позичають гроші на лікування - дослідження

“За даними всеукраїнського опитування, проведеного в рамках дослідження „Індекс Здоров’я. Україна — 2016“, 43% госпіталізованих за останній рік громадян змушені були позичати чи продавати майно, щоб покрити витрати на лікування. При цьому середня сума коштів, яку довелося позичати, склала 4 тис. 865 грн”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тільки 30% дорослих онкохворих в Україні отримують лікування за державні кошти

Серед тих респондентів, які були госпіталізовані протягом минулого року, 25% неофіційно платили безпосередньо лікарю або іншому медичному персоналу (в середньому — 1 тис. 860 грн), 37% платили у благодійний фонд лікувального закладу (в середньому 181 грн), 27% платили в касу лікувального закладу згідно з офіційними цінами закладу (в середньому — 1 тис. 951 грн).

Середня сума коштів, позичених на амбулаторне лікування, становила 1 тис. 937 грн. При цьому найбільшу суму позичали жителі міста Києва — 7 тис. 800 грн. Середній розмір витрат “з кишені” пацієнта за консультацію лікаря склав 472 грн.

За даними опитування, 39% громадян за останні 12 місяців хворіли, але не відвідали лікаря через брак коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим глуздом

Дослідження було проведене Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Фондом “Соціальні індикатори” завдяки підтримці Міжнародного фонду “Відродження” з серпня 2015 року по серпень 2016 року. Польовий етап дослідження тривав з 16 травня по 30 червня 2016 року. В результаті польового етапу було зібрано 10 тис. 224 опитувальники, й опитано принаймні 400 респондентів у кожній області. У Донецькій та Луганській областях дослідженням охоплені лише території, підконтрольні уряду України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в столиці деякі лікарні пропонують акції з проведення безкоштовних первинних консультацій лікарів —онкологів.

Також нагадаємо, за словами нардепа І.Шурми, українці обирають приватні лікарні, бо в державних немає чим надавати допомогу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75