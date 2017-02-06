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Более 40% украинцев занимают деньги на лечение - исследование

Киев • УНН

 • 8172 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В прошлом году 43% госпитализированных, чтобы покрыть стоимость лечения, занимали деньги и продавали имущество. Про этом говорится в исследовании "Индекс Здоровья. Украина - 2016 ", передает УНН.

Более 40% украинцев занимают деньги на лечение - исследование

"По данным всеукраинского опроса, проведенного в рамках исследования " Индекс Здоровья. Украина - 2016 ", 43% госпитализированных за последний год граждан вынуждены были занимать, продавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. При этом средняя сумма средств, которую пришлось занимать, составила 4 тыс. 865 грн ", - говорится в сообщении.

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Среди респондентов, которые были госпитализированы в течение прошлого года, 25% неофициально платили непосредственно врачу или другому медицинскому персоналу (в среднем - 1 тыс. 860 грн), 37% платили в благотворительный фонд лечебного учреждения (в среднем 181 грн), 27% платили в кассу лечебного учреждения согласно официальным ценам заведения (в среднем - 1 тыс. 951 грн).

Средняя сумма средств, одолженных на амбулаторное лечение, составила 1 тыс. 937 грн. При этом наибольшую сумму занимали жители города Киева - 7 тыс. 800 грн. Средний размер расходов "из кармана" пациента за консультацию врача составил 472 грн.

По данным опроса, 39% граждан за последние 12 месяцев болели, но не посетили врача из-за нехватки средств.

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Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Фондом «Социальные индикаторы» благодаря поддержке Международного фонда "Возрождение" с августа 2015 года по август 2016 года. Полевой этап исследования продолжался с 16 мая по 30 июня 2016 года. В результате полевого этапа были собраны 10 тыс. 224 опросники, и опрошено по крайней мере 400 респондентов в каждой области. В Донецкой и Луганской областях исследованием охвачены только территории, подконтрольные правительству Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в столице некоторые больницы предлагают акции по проведению бесплатных первичных консультаций врачей -онкологов .

Также напомним, по словам нардепа И.Шурмы, Украинцы выбирают частные больницы , потому что в государственных нечем оказывать помощь.

Украинские Национальные Новости

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