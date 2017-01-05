Понад 40 пунктів обігріву розгорнули на Кіровоградщині

За його словами, у стані готовності до розгортання перебуває ще 21 мобільний пункт обігріву.

Сили та засоби Служби порятунку області, а саме: 265 чоловік особового складу та 59 одиниць техніки Кіровоградського гарнізону цивільного захисту приведені у 100% готовність до виконання завдань за призначенням у випадку ускладнення погодних умов.

Крім того, визначено потенційно складні ділянки автодоріг області та приведено у готовність 17 одиниць автомобілів підвищеної прохідності, що можуть використовуватися у якості тягачів.