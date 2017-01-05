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Понад 40 пунктів обігріву розгорнули на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Наразі на Кіровоградщині розгорнуто 43 стаціонарні та 1 мобільний пункт обігріву. Про це під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поінформував начальник управління ДСНС в області Віталій Миронюк, передає кореспондент УНН.

За його словами, у стані готовності до розгортання перебуває ще 21 мобільний пункт обігріву.

Сили та засоби Служби порятунку області, а саме: 265 чоловік особового складу та 59 одиниць техніки Кіровоградського гарнізону цивільного захисту приведені у 100% готовність до виконання завдань за призначенням у випадку ускладнення погодних умов.

Крім того, визначено потенційно складні ділянки автодоріг області та приведено у готовність 17 одиниць автомобілів підвищеної прохідності, що можуть використовуватися у якості тягачів.

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