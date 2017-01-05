Более 40 пунктов обогрева развернули в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сейчас в Кировоградской области развернуты 43 стационарных и 1 мобильный пункт обогрева. Об этом во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник управления ГосЧС в области Виталий Миронюк, передает корреспондент УНН.
По его словам, в состоянии готовности к развертыванию находится еще 21 мобильный пункт обогрева.
Силы и средства Службы спасения области, а именно: 265 человек личного состава и 59 единиц техники Кировоградского гарнизона гражданской защиты приведены в 100% готовность для выполнения задач по назначению в случае осложнения погодных условий.
Кроме того, определены потенциально сложные участки автодорог области и приведены в готовность 17 единиц автомобилей повышенной проходимости, которые могут использоваться в качестве тягачей.