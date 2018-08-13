Понад 40 людей постраждали в Англії в результаті перекидання автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. 41 людина, з них семеро дітей, постраждала в результаті перекидання пасажирського автобуса в графстві Кент на південному сході від Лондона. Про це в понеділок повідомила служба швидкої допомоги графств Кент, Суррей і Сассекс, інформує УНН з посиланням на Sky News.
Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. “Всього у нас 41 пацієнт. В даний час — 31 дорослий і 7 дітей з незначними ушкодженнями, троє інших з більш серйозними травмами були госпіталізовані”, — йдеться в повідомленні екстреної служби.
За даними телеканалу Sky News, рятувальній службі довелося використовувати обладнання для різання металу, щоб дістати з автобуса двох пасажирів.
Через ДТП на трасі М25 утворилася пробка з автомобілів довжиною 8 км.
Як повідомляв УНН, у Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, в якому знаходилися пасажири, в результаті чого постраждали щонайменше 27 осіб.