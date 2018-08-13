Более 40 человек пострадали в Англии в результате опрокидывания автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. 41 человек, из них семеро детей, пострадал в результате опрокидывания пассажирского автобуса в графстве Кент на юго-востоке Лондона. Об этом в понедельник сообщила служба скорой помощи графств Кент, Суррей и Сассекс, информирует УНН со ссылкой на Sky News.
Инцидент произошел около 16:00 местного времени (18:00 по Киеву) на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли. “Всего у нас 41 пациент. В настоящее время — 31 взрослый и 7 детей с незначительными повреждениями, трое других с более серьезными травмами были госпитализированы”, — говорится в сообщении экстренной службы.
По данным телеканала Sky News, спасательной службе пришлось использовать оборудование для резки металла, чтобы достать из автобуса двоих пассажиров.
Из-за ДТП на трассе М25 образовалась пробка из автомобилей длиной 8 км.
Как сообщал УНН, в Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 человек.