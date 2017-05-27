Понад 37 тис. осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 37,3 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 37,3 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 8460 осіб та 1035 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9410 осіб та 1655 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 7945 осіб та 1635 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3795 осіб та 930 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 7690 осіб.
Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/180; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 40/50; “Гнутове” — 50/30.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.