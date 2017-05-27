Более 37 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО зп прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,3 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущего дня. В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,3 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 8460 человек и 1035 транспортных средств;
"Марьинка" - 9410 человек и 1655 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7945 человек и 1635 транспортных средств;
"Гнутово" - 3795 человек и 930 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7690 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/180; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 50/30.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Как сообщал УНН, в течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.