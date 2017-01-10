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Понад 37 кг канабісу вилучили на Буковині

Понад 37 кг канабісу вилучили на Буковині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція вилучила у двох буковинців понад 37 кг канабісу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Кіцманського району за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів) та ч.2 ст.310 (незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний житель с. Остра умисно вступив у попередню злочинну змову із своєю 35-річною співмешканкою для організації незаконного вирощування коноплі та подальшого її збуту.

Для реалізації злочинного плану обвинувачені придбали насіння коноплі та незаконно посіяли її в різних місцях, поблизу власного господарства, де здійснювали культивування коноплі.

Крім того, встановлено що чоловік незаконно розфасовував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в сусідньому покинутому будинку, після чого готові поліетиленові пакети з наркотичним засобом перевозив та зберігав у своєму помешканні.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців під час здійснення санкціонованого обшуку в помешканні обвинувачених було виявлено та вилучено понад 37 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від дев'яти  до дванадцяти років, а співмешканці від трьох до семи років.

Українські Національні Новини

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