Более 37 кг каннабиса изъяли на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Полиция изъяла у двух буковинцев более 37 кг каннабиса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Кицманского района по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.307 (незаконное производство и сбыт наркотических средств) и ч.2 ст.310 (незаконное выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Досудебным расследованием установлено, что 40-летний житель с. Остра умышленно вступил в предварительный преступный сговор со своей 35-летней сожительницей для организации незаконного выращивания конопли и дальнейшего ее сбыта.
Для реализации преступного плана обвиняемые приобрели семена конопли и незаконно посеяли ее в разных местах, возле собственного хозяйства, где осуществляли культивирование конопли.
Кроме того, установлено, что мужчина незаконно расфасовывал наркотическое средство - каннабис в соседнем заброшенном доме, после чего готовые полиэтиленовые пакеты с наркотическим средством перевозил и хранил в своем доме.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей при осуществлении санкционированного обыска в квартире обвиняемых было обнаружено и изъято более 37 кг особо опасного наркотического средства - каннабиса.
За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до двенадцати лет, а сожительнице от трех до семи лет.