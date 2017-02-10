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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 36 тис. військових нагороджено за час АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Понад 36 тис. військових нагороджено за час АТО

“Захисники України продовжують отримувати нагороди за мужність і самовідданість виявлені під час антитерористичної операції. Цього тижня Президент України відзначив високими державними нагородами близько 200 військовослужбовців ЗСУ, які проявили героїзм в ході бойових дій в районі Авдіївки”, — сказав Д.Гуцуляк.

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Він додав, що за особисту мужність і самовідданість близько 20 офіцерів, сержантів і солдатів ЗСУ відзначено відомчими нагородами.

“Майже 750 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій. Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Майже 12 тис. 700 захисників України відзначено державними нагородами. Статус учасника бойових дій набуло 19 тис. 434 учасника антитерористичної операції”, — розповів Д.Гуцуляк.

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