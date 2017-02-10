Понад 36 тис. військових нагороджено за час АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Захисники України продовжують отримувати нагороди за мужність і самовідданість виявлені під час антитерористичної операції. Цього тижня Президент України відзначив високими державними нагородами близько 200 військовослужбовців ЗСУ, які проявили героїзм в ході бойових дій в районі Авдіївки”, — сказав Д.Гуцуляк.
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Він додав, що за особисту мужність і самовідданість близько 20 офіцерів, сержантів і солдатів ЗСУ відзначено відомчими нагородами.
“Майже 750 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій. Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Майже 12 тис. 700 захисників України відзначено державними нагородами. Статус учасника бойових дій набуло 19 тис. 434 учасника антитерористичної операції”, — розповів Д.Гуцуляк.