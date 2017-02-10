Более 36 тыс. военных награждены за время АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Всего с начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены 36 тыс. 320 военнослужащих и работников ВСУ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Защитники Украины продолжают получать награды за мужество и самоотверженность проявленные в ходе антитеррористической операции. На этой неделе Президент Украины отметил высокими государственными наградами около 200 военнослужащих ВСУ, которые проявили героизм в ходе боевых действий в районе Авдеевки", - сказал Д.Гуцуляк.
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Он добавил, что за личное мужество и самоотверженность около 20 офицеров, сержантов и солдат ВСУ отмечены ведомственными наградами.
"Почти 750 участников АТО получили статус участника боевых действий. Всего с начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены 36 тыс. 320 военнослужащих и работников ВСУ. Почти 12 тыс. 700 защитников Украины отмечены государственными наградами. Статус участника боевых действий получили 19 тыс. 434 участника антитеррористической операции", - рассказал Д.Гуцуляк.