Понад 36 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

Вказано, що загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався динамічним. Він характеризувався незначним зменшенням кількості осіб і збільшенням транспорту, які перетнули лінію розмежування, у порівнянні з попереднім днем.

"Всього через КПВВ прослідувало 36,4 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів: “Майорське” - 9035 осіб та 1025 транспортних засобів; “Мар’їнка” - 9920 осіб та 1525 транспортних засобів; “Новотроїцьке” - 7090 осіб та 1315 транспортних засобів; “Гнутове” - 5030 осіб та 1330 транспортних засобів; “Станиця Луганська” - 5350 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у КПВВ у четвер зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 60/170; “Мар’їнка” - 200/180; “Новотроїцьке” - 20/0; “Гнутове” - 60/70.

Нагадаємо, контактна група у Мінську домовилась про подовження роботи КПВВ на Великдень.