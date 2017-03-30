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Понад 36 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО у середу прослідувало 36,4 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Вказано, що загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався динамічним. Він характеризувався незначним зменшенням кількості осіб і збільшенням транспорту, які перетнули лінію розмежування, у порівнянні з попереднім днем.

"Всього через КПВВ прослідувало 36,4 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів: “Майорське” - 9035 осіб та 1025 транспортних засобів; “Мар’їнка” - 9920 осіб та 1525 транспортних засобів; “Новотроїцьке” - 7090 осіб та 1315 транспортних засобів; “Гнутове” - 5030 осіб та 1330 транспортних засобів; “Станиця Луганська” - 5350 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у КПВВ у четвер зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 60/170; “Мар’їнка” - 200/180; “Новотроїцьке” - 20/0; “Гнутове” - 60/70.

Нагадаємо, контактна група у Мінську домовилась про подовження роботи КПВВ на Великдень.

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