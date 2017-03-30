Более 36 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО в среду последовало 36,4 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Указано, что в целом за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным. Он характеризовался незначительным уменьшением количества человек и увеличением транспорта, которые пересекли линию разграничения, по сравнению с предыдущим днем.
"Всего через КПВВ последовало 36400 человек и 5100 транспортных средств: "Майорское" - 9035 человек и 1025 транспортных средств; "Марьинка" - 9920 человек и 1525 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7090 человек и 1315 транспортных средств; "Гнутово" - 5030 человек и 1330 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5350 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в КПВВ в четверг утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/170; "Марьинка" - 200/180; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 60/70.
Напомним, контактная группа в Минске договорилась о продлении работы КПВВ на Пасху.