Понад 350 одиниць техніки півтори доби прибирають вулиці Києва від снігу – КМДА

У КМДА повідомили, що "Київавтодор" продовжує працювати у посиленому цілодобовому режимі прибирання вулиць через те, що сніг у столиці не припиняється. Так, сьогодні вночі на прибирання столичних вулиць від снігу вийшли колони спеціальної техніки "Київавтодору". Загалом до ліквідації наслідків негоди комунальники залучили 363 одиниці снігоприбиральної техніки та 73 бригади працівників.



"Цієї ночі на вулиці Києва вийшли колони спецтехніки. Це дозволяє більш ефективно прибирати дороги від снігу. Особливу увагу ми приділяємо і розчищенню тротуарів та зупинок громадського транспорту", – зазначив керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.



За його словами, комунальникам вдалось забезпечити ефективне снігоочищення проїжджих частин магістральних вулиць. Це вдалося завдяки роботі великих та малих колон снігоприбиральної техніки, які працювали в усіх районах міста.



Повідомляється, що до ранку комунальники завершили очищення від снігу магістральних вулиць міського та районного значення. Наразі тривають роботи на вулицях місцевого значення. Зокрема, особливу увагу комунальники приділили прибиранню тротуарів, підходів до підземних та наземних переходів, сходових маршів і зупинок громадського транспорту. Через те, що снігопади в столиці не припиняються протягом майже півтори доби, "Київавтодор" здійснює очищення вулиць у цілодобовому режимі, підсумували в КМДА.