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Понад 300 людей постраждали на фестивалі в Іспанії: дехто впав у море

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Більше 300 людей отримали травми після того, як в іспанському місті Віго під час фестивалю спорту та музики O Marisquiño обвалилась секція дерев'яної платформи, передає УНН з посиланням на BBC.

Понад 300 людей постраждали на фестивалі в Іспанії: дехто впав у море

Під час інциденту на платформі перебували сотні людей, які спостерігали за концертом реп-виконавця. Поліція підтвердила, що жодних смертельних випадків не було зафіксовано.

Свідки повідомили, що падіння платформи спричинило паніку. Люди, здебільшого підлітки, намагалися видертись у безпечне місце. Деякі з них, за інформацією видання, впали в море.

Багато особистих речей, таких як мобільні телефони та сумки, залишились на місці події.

Кілька рятувальних команд оглянули поранених, крім того, дайвери перевірили, чи не опинились люди у пастці під водою, заблоковані частинами конструкції.

Як повідомляв УНН, у результаті обвалення дерев’яної платформи на набережній міста Віго в Іспанії під час концерту п’ятеро людей були серйозно поранені, двоє з них — неповнолітні.

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