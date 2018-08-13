Понад 300 людей постраждали на фестивалі в Іспанії: дехто впав у море
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Більше 300 людей отримали травми після того, як в іспанському місті Віго під час фестивалю спорту та музики O Marisquiño обвалилась секція дерев'яної платформи, передає УНН з посиланням на BBC.
Під час інциденту на платформі перебували сотні людей, які спостерігали за концертом реп-виконавця. Поліція підтвердила, що жодних смертельних випадків не було зафіксовано.
Свідки повідомили, що падіння платформи спричинило паніку. Люди, здебільшого підлітки, намагалися видертись у безпечне місце. Деякі з них, за інформацією видання, впали в море.
Багато особистих речей, таких як мобільні телефони та сумки, залишились на місці події.
Кілька рятувальних команд оглянули поранених, крім того, дайвери перевірили, чи не опинились люди у пастці під водою, заблоковані частинами конструкції.
Як повідомляв УНН, у результаті обвалення дерев’яної платформи на набережній міста Віго в Іспанії під час концерту п’ятеро людей були серйозно поранені, двоє з них — неповнолітні.