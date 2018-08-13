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Более 300 человек пострадали на фестивале в Испании: некоторые упали в море

Киев • УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Более 300 человек получили травмы после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, передает УНН со ссылкой на BBC.

Более 300 человек пострадали на фестивале в Испании: некоторые упали в море

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.

Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.

Много личных вещей, таких как мобильные телефоны и сумки, остались на месте происшествия.

Несколько спасательных команд осмотрели раненых, кроме того, дайверы проверили, не оказались ли люди в ловушке под водой, заблокированные частями конструкции.

Как сообщал УНН, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта пять человек были серьезно ранены, двое из них - несовершеннолетние.

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