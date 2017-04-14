Понад 30 бойовиків ІД загинули в Афганістані внаслідок удару США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”, передає УНН з посиланням на AFP.
"В результаті удару по укриттям і глибокому комплексу тунелів ІД 36 бойовиків ІД було вбито", - розповіли у Міністерстві оборони країни.
Нагадаємо, 13 квітня у Пентагоні заявили, що США вперше застосували найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43 (“Мати всіх бомб”), бомба масою 9,5 тонни була скинута з літака MC-130 в бойових умовах, метою стали тунелі бойовиків в Афганістані.
Всього, як стверджується, на озброєнні США 15 таких боєприпасів.
Президент США Дональд Трамп назвав “дуже вдалою місією” удар американських військових по “Ісламській державі” неядерною бомбою GBU-43.