Более 30 боевиков ИГ погибли в Афганистане в результате удара США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59769 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164299 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120601 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113919 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105180 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156244 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 30 боевиков ИГ погибли в Афганистане в результате удара США

Более 30 боевиков ИГ погибли в Афганистане в результате удара США

Киев  •  УНН

 • 13991 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства", передает УНН со ссылкой на AFP.

"В результате удара по укрытиям и глубокому комплексу тоннелей ИГ 36 боевиков ИГ были убиты", - рассказали в Министерстве обороны страны.

Напомним, 13 апреля в Пентагоне заявили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 ( "Мать всех бомб"), бомба массой 9,5 тонны была сброшена с самолета MC-130 в боевых условиях, целью стали туннели боевиков в Афганистане.

Всего, как утверждается, на вооружении США 15 таких боеприпасов.

Президент США Дональд Трамп назвал "очень удачной миссией" удар американских военных по "Исламскому государству" неядерной бомбой GBU-43.

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