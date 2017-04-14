Более 30 боевиков ИГ погибли в Афганистане в результате удара США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства", передает УНН со ссылкой на AFP.
"В результате удара по укрытиям и глубокому комплексу тоннелей ИГ 36 боевиков ИГ были убиты", - рассказали в Министерстве обороны страны.
Напомним, 13 апреля в Пентагоне заявили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 ( "Мать всех бомб"), бомба массой 9,5 тонны была сброшена с самолета MC-130 в боевых условиях, целью стали туннели боевиков в Афганистане.
Всего, как утверждается, на вооружении США 15 таких боеприпасов.
Президент США Дональд Трамп назвал "очень удачной миссией" удар американских военных по "Исламскому государству" неядерной бомбой GBU-43.