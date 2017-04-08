Понад 27 тис. квитків на Євробачення уже продано - В.Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На сьогодні продано на всі події пісенного конкурсу “Євробачення-2017” понад 27 тисяч квитків. Про це сказав в ефірі Українського радіо віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНН.
“Зараз продано на всі події, а подій 9, понад 27 тис. квитків. 50% (квитків — ред.) куплено українцями, 50% — іноземцями. Із іноземців лідирують німці і британці”, — сказав він.
За словами В.Кириленка, з 10 квітня стартує чергова хвиля продажу квитків на гранд-фінал і на півфінали.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.
Нагадаємо, під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців.