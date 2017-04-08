Более 27 тыс. билетов на Евровидение уже продано - В.Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На сегодня продано на все события песенного конкурса "Евровидение-2017" более 27 тыс. билетов. Об этом сказал в эфире Украинского радио вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
"Сейчас продано на все события, а событий 9, более 27 тыс. билетов. 50% (билетов - ред.) куплено украинцами, 50% - иностранцами. С иностранцев лидируют немцы и британцы", - сказал он.
По словам В.Кириленко, с 10 апреля стартует очередная волна продажи билетов на гранд-финал и на полуфиналы.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.
Напомним, во время Евровидения в Киеве будут работать 8-10 тысяч правоохранителей.