Понад 26 тис. осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО прослідувало понад 26 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Минулої доби в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом вчора в КПВВ було оформлено понад 26 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, “Майорське” — 6670 осіб та 925 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6660 осіб та 1355 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5005 осіб та 1160 транспортних засобів; “Гнутове” — 2905 осіб та 850 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4670 осіб.
Також повідомляється, що сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 40/100; “Мар’їнка” —150/100; “Новотроїцьке” — 20/0; “Гнутове” — 20/20.
Як повідомляв УНН, 7 квітня в КПВВ було оформлено понад 31 тисячу осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.