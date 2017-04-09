Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59689 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106843 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164276 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120585 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113914 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105178 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156232 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Киев  •  УНН

 • 8022 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО проследовало более 26 тыс. человек и 4,3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"За прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. В общем вчера в КПВВ было оформлено более 26 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, "Майорское" - 6670 человек и 925 транспортных средств; "Марьинка" - 6660 человек и 1355 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5005 человек и 1160 транспортных средств; "Гнутово" - 2905 человек и 850 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4670 человек.

Также сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/100; "Марьинка" -150/100; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 20/20.

Как сообщал УНН, 7 апреля в КПВВ было оформлено более 31 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств .

Украинские Национальные Новости

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