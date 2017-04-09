Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО проследовало более 26 тыс. человек и 4,3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"За прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. В общем вчера в КПВВ было оформлено более 26 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.
В частности, "Майорское" - 6670 человек и 925 транспортных средств; "Марьинка" - 6660 человек и 1355 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5005 человек и 1160 транспортных средств; "Гнутово" - 2905 человек и 850 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4670 человек.
Также сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/100; "Марьинка" -150/100; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 20/20.
Как сообщал УНН, 7 апреля в КПВВ было оформлено более 31 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств .