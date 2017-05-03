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Понад 200 тис. грн пенсії незаконно виплатили на Миколаївщині

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Фахівці управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області під час проведення планової ревізії використання коштів, передбачених Пенсійному фонду України на дотації на виплату пенсій, виявили в управлінні Пенсійного фонду України в Корабельному районі м.Миколаєва порушення на суму понад 200 тис. гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління Південного офісу Держаудитслужби України в Миколаївській області.

Понад 200 тис. грн пенсії незаконно виплатили на Миколаївщині

“Дослідженням пенсійних справ громадян встановлено факти нарахування і виплати пенсій громадянам за недійсними (втраченими) паспортами, внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено пенсій на суму 200,1 тис. гривень”, — зазначили у прес-службі відомства.

Інгульському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України м.Миколаєва, яке є правонаступником всіх прав і обов’язків управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м.Миколаєва, направлено вимогу щодо усунення порушень.

Про результати ревізії проінформовано Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Нагадаємо, наприкінці квітня співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили на Харківщині масштабну схему незаконної легалізації псевдопереселенців з тимчасово окупованих терористами територій.

Українські Національні Новини

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