Понад 200 тис. грн пенсії незаконно виплатили на Миколаївщині
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Фахівці управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області під час проведення планової ревізії використання коштів, передбачених Пенсійному фонду України на дотації на виплату пенсій, виявили в управлінні Пенсійного фонду України в Корабельному районі м.Миколаєва порушення на суму понад 200 тис. гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління Південного офісу Держаудитслужби України в Миколаївській області.
“Дослідженням пенсійних справ громадян встановлено факти нарахування і виплати пенсій громадянам за недійсними (втраченими) паспортами, внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено пенсій на суму 200,1 тис. гривень”, — зазначили у прес-службі відомства.
Інгульському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України м.Миколаєва, яке є правонаступником всіх прав і обов’язків управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м.Миколаєва, направлено вимогу щодо усунення порушень.
Про результати ревізії проінформовано Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Нагадаємо, наприкінці квітня співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили на Харківщині масштабну схему незаконної легалізації псевдопереселенців з тимчасово окупованих терористами територій.