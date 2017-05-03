Более 200 тыс. грн пенсии незаконно выплатили в Николаевской области

“Исследованием пенсионных дел граждан установлены факты начисления и выплаты пенсий гражданам по недействительным (потерянным) паспортам, в результате чего безосновательно было начислено и выплачено пенсий на сумму 200, 1 тыс. гривен”, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ингульскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины г.Николаева, которое является правопреемником всех прав и обязанностей управления Пенсионного фонда Украины в Корабельном районе Николаева, направлено требование об устранении нарушений.

О результатах ревизии проинформирована Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Напомним, в конце апреля сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили в Харьковской области масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев со временно оккупированных террористами территорий.