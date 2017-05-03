Более 200 тыс. грн пенсии незаконно выплатили в Николаевской области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Специалисты управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области во время проведения плановой ревизии использования средств, предусмотренных Пенсионному фонду Украины на дотации на выплату пенсий, обнаружили в управлении Пенсионного фонда Украины в Корабельном районе Николаева нарушения на сумму свыше 200 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины в Николаевской области.
“Исследованием пенсионных дел граждан установлены факты начисления и выплаты пенсий гражданам по недействительным (потерянным) паспортам, в результате чего безосновательно было начислено и выплачено пенсий на сумму 200, 1 тыс. гривен”, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ингульскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины г.Николаева, которое является правопреемником всех прав и обязанностей управления Пенсионного фонда Украины в Корабельном районе Николаева, направлено требование об устранении нарушений.
О результатах ревизии проинформирована Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Напомним, в конце апреля сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили в Харьковской области масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев со временно оккупированных террористами территорий.