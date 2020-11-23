Понад 200 автомобілів: на кордоні з РФ утворилися затори із комерційного транспорту

"Останнім часом перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" (Російська Федерація) спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Російської Федерації. Станом на цей час, перед пунктом пропуску "Сеньківка" у напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що причиною цього є зниження швидкості транспортного потоку на в’їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі".

"З метою уникнення черг на митному кордоні України, просимо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізників та інших заінтересованих осіб обирати альтернативні маршрути переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через менш завантажені пункти пропуску для автомобільного сполучення, найближчим з яких у зоні діяльності Північної митниці на кордоні з Російською Федерацією є пункт пропуску "Бачівськ", - йдеться у повідомленні.

Додається, що наразі черга перед пунктом пропуску "Бачівськ" налічує 80 автомобілів.

Нагадаємо, на Волині попередили спробу організації переправлення через Україну контрабандних цигарок до Європейського Союзу.