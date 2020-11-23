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Более 200 автомобилей: на границе с РФ образовались пробки из коммерческого транспорта

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"В последнее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, перемещаемых из Украины в Российскую Федерацию. По состоянию на данный момент, перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда из таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этого является снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".

"Во избежание очередей на таможенной границе Украины, просим субъектов внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц выбирать альтернативные маршруты перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через менее загруженные пункты пропуска для автомобильного сообщения, ближайшим из которых в зоне деятельности Северной таможни на границе с Российской Федерацией является пункт пропуска "Бачевск", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас очередь перед пунктом пропуска "Бачевск" насчитывает 80 автомобилей.

Напомним, на Волыни пресекли попытку организации переправки через Украину контрабандных сигарет в Европейский Союз.

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