Понад 20 тисяч українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Понад 20 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
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"Станом на 13 вересня 2019 року 20 тисяч 457 мобільних номерів перенесено між операторами зв’язку", - повідомили у центрі.
Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.