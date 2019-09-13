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Понад 20 тисяч українців перенесли мобільні номери

Понад 20 тисяч українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Понад 20 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 13 вересня 2019 року 20 тисяч 457 мобільних номерів перенесено між операторами зв’язку", - повідомили у центрі.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

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