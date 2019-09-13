Более 20 тысяч украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Более 20 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 13 сентября 2019 года 20 тысяч 457 мобильных номеров перенесено между операторами связи", - сообщили в центре.
Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.