Понад 2 тис. сирійських сімей вже повернулись в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Координатор гуманітарних акцій ООН в Сирії Саджаді Малик на відео-конференції з Алеппо повідомив, що більше двох тисяч сирійських сімей вже повернулись в Алеппо, незважаючи на масштабність руйнувань у місті, передає УНН з посиланням на “Анадолу”.
“Незважаючи на масштабність руйнувань в Алеппо, після введення режиму перемир’я населення почало повертатися в свої будинки. За останній час на схід Алеппо повернулися 2 200 сімей сирійців”, — повідомив С.Малик.
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За його словами, відновлення міста займе тривалий час.
“Погодні умови несприятливі. Люди повертаються в будинки без дверей і вікон ”, - зазначив координатор ООН.
С.Малікі підкреслив, що необхідно вселити віру в рядових сирійців.
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“До війни в Алеппо жило 4 млн чоловік, а зараз — близько 1,5 млн, причому 400 тисяч — це жителі інших регіонів Сирії, які втекли в місто”, — сказав С.Малікі.
За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.
Нагадаємо, 23 грудня, тижнева операція з евакуації десятків тисяч осіб з східного Алеппо, а також двух селищ провінції Ідліб була завершена.