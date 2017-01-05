Более 2 тыс. сирийских семей уже вернулись в Алеппо

КИЕВ. 5 января. УНН. Координатор гуманитарных акций ООН в Сирии Саджади Малик на видео-конференции из Алеппо сообщил, что более двух тысяч сирийских семей уже вернулись в Алеппо, несмотря на масштабность разрушений в городе, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".