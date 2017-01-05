Более 2 тыс. сирийских семей уже вернулись в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Координатор гуманитарных акций ООН в Сирии Саджади Малик на видео-конференции из Алеппо сообщил, что более двух тысяч сирийских семей уже вернулись в Алеппо, несмотря на масштабность разрушений в городе, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
"Несмотря на масштабность разрушений в Алеппо, после введения режима перемирия население начало возвращаться в свои дома. За последнее время на восток Алеппо вернулись 2200 семей сирийцев", - сообщил С.Малик.
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По его словам, восстановление города займет длительное время.
"Погодные условия неблагоприятны. Люди возвращаются в дома без дверей и окон", - отметил координатор ООН.
С.Малики подчеркнул, что необходимо внушить веру в рядовых сирийцев.
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"До войны в Алеппо жило 4 млн человек, а сейчас - около 1,5 млн, причем 400 тыс. - это жители других регионов Сирии, бежавших в город", - сказал С.Малики.
По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тыс. человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
Напомним, 23 декабря, недельная операция по эвакуации десятков тысяч человек с восточного Алеппо, а также двух поселков провинции Идлиб была завершена.