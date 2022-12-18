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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Понад 166 тисяч українців проголосували у Дії за представника України на Євробачення

Понад 166 тисяч українців проголосували у Дії за представника України на Євробачення

Київ • УНН

 • 601712 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Цього року голосування глядачів відбулося без смс та дзвінків, а у застосунку “Дія”. Свій вибір зробили 166 762 українця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Цього року українці змогли у "Дії" вибрати, хто буде сидіти у кріслах журі, а під час прямого ефіру нацвідбору мали змогу вибрати й свого фаворита.

Цитата

"166 762 українців за годину делегували своїм голосом власного представника на головний пісенний конкурс Європи. І все це під час повноцінної першої у світі кібервійни", - написав Федоров.

Як зазначив міністр, застосунок спрацював стабільно та з легкістю витримав навантаження.

Нагадаємо

Гурт Tvorchi представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення наступного року у британському Ліверпулі.

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