Понад 166 тисяч українців проголосували у Дії за представника України на Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Цього року голосування глядачів відбулося без смс та дзвінків, а у застосунку “Дія”. Свій вибір зробили 166 762 українця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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Цього року українці змогли у "Дії" вибрати, хто буде сидіти у кріслах журі, а під час прямого ефіру нацвідбору мали змогу вибрати й свого фаворита.
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"166 762 українців за годину делегували своїм голосом власного представника на головний пісенний конкурс Європи. І все це під час повноцінної першої у світі кібервійни", - написав Федоров.
Як зазначив міністр, застосунок спрацював стабільно та з легкістю витримав навантаження.
Нагадаємо
Гурт Tvorchi представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення наступного року у британському Ліверпулі.