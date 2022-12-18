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Более 166 тысяч украинцев проголосовали в "Дії" за представителя Украины на Евровидение

Киев • УНН

 • 601711 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В этом году голосование зрителей состоялось без смс и звонков, а в приложении “Дія”. Свой выбор сделали 166 762 украинца.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

В этом году украинцы смогли в “Дії” выбрать, кто будет сидеть в креслах жюри, а во время прямого эфира нацотбора могли выбрать и своего фаворита.

Цитата

“166 762 украинца в час делегировали своим голосом собственного представителя на главный песенный конкурс Европы. И все это во время полноценной первой в мире кибервойны”, — написал Федоров.

Как отметил министр, приложение сработало стабильно и с легкостью выдержало нагрузку.

Напомним

Группа Tvorchi представит Украину на песенном конкурсе Евровидения в следующем году в британском Ливерпуле.

Украинские Национальные Новости

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