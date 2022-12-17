Tvorchi представлять Україну на Євробаченні 2023
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Tvorchi представлять Україну на пісенному конкурсі Євробачення наступного року у британському Ліверпулі, передає кореспондент УНН.
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У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 року. На ньому українці визначили, хто представлятиме Україну у британському Ліверпулі у травні 2023 року.
У відборі брали участь 10 фіналістів із 299 заявок, поданих на конкурс: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUT, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.
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