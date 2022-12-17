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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Tvorchi представлять Україну на Євробаченні 2023

Tvorchi представлять Україну на Євробаченні 2023

Київ • УНН

 • 664477 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Tvorchi представлять Україну на пісенному конкурсі Євробачення наступного року у британському Ліверпулі, передає кореспондент УНН.

Деталі

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 року. На ньому українці визначили, хто представлятиме Україну у британському Ліверпулі у травні 2023 року.

У відборі брали участь 10 фіналістів із 299 заявок, поданих на конкурс: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUT, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

                 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євробачення-2023 проведуть у британському Ліверпулі

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