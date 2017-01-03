Понад 16 тис. прикарпатців цього тижня захворіли на грип та ГРВІ
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом 52 тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 16 тис. 437 осіб, в тому числі 10 тис. 756 дітей до 17 років, що становить 65,4%. Про це УНН повiдомили в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Інтенсивний показник складає 1194,6 на 100 тис. нас. проти 1382,3 за 51 тиждень - зниження на 15,7%.
На звітному тижні відбулось зниження темпу приросту серед дітей до 17 років на 15,4 %, дорослих – 10,0%.
Вище середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєструвалась в м.Івано-Франківську – 1855,4 на 100 тисяч населення, Верховинському районі – 1754,9, Городенківському – 1250,6, Калуському – 1380,3, Коломийському – 1465,3, Снятинському – 1616,3, Тлумацькому - 1438,2 та м.Яремче 1664,7 на 100 тис. населення.
Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги у 14 районах області, за винятком Долинського та Галицького районів.
Питома вага дітей у віковому розподілі є такою: 0-4 р. – 25,0%, 5-14 р. – 60,2%, 15-17 р. – 14,8%. Госпіталізовано 838 осіб, з них 516 дітей до 17 років, що становить 61,6%.
Серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, питома вага госпіталізованих становить як на 51 тижні 5,1 %, за рахунок дітей вікових груп від 0 до 4 та 5-14 років.
З початку епідсезону в області на ГРВІ/грип захворіло 88 тис. 139 осіб, в тому числі 56 тис. 244 дітей до 17 років, що становить 63,8%. Питома вага дітей у віковому розподілі є такою: 0-4 р. – 28,5%, 5-14 р. – 57,1%, 15-17 р. – 14,4%.
Госпіталізовано 4 тис. 566 осіб, з них 2 тис. 964 дитини до 17 років, що становить 64,9%.
Для попередження розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей та підлітків в районах області в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах призупинено навчально-виховний процес. Всього навчально-виховний процес було призупинено у 287 закладах області.
Вірусологічною лабораторією ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» підтверджено 38 випадків грипу.