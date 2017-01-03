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Более 16 тыс. прикарпатцев на этой неделе заболели гриппом и ОРВИ

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 52 недели в области гриппом и ОРВИ заболело 16 тыс. 437 человек, в том числе 10 тыс. 756 детей до 17 лет, что составляет 65,4%. Об этом УНН сообщили в Ивано-Франковском областном лабораторном центре МЗ.

Интенсивный показатель составляет 1194,6 на 100 тыс. нас. против 1382,3 за 51 неделю - снижение на 15,7%.

На отчетной неделе произошло снижение темпа прироста среди детей до 17 лет на 15,4%, взрослых - 10,0%.

Выше среднеобластного показателя заболеваемость ОРВИ регистрировалась в Ивано-Франковске - 1855,4 на 100 000 населения, Верховинском районе - 1754,9, Городенкивском - 1250,6, Кольском - 1380,3, Коломыйском - 1465,3, Снятинском - 1616 3, Тлумацком - 1438,2 и Яремче 1664,7 на 100 тыс. населения.

Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 14 районах области, за исключением Долинского и Галицкого районов.

Удельный вес детей в возрастном распределении таков: 0-4. - 25,0%, 5-14 г. - 60,2%, 15-17 р. - 14,8%. госпитализированы 838 человек, из них 516 детей до 17 лет, что составляет 61,6%.

Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, удельный вес госпитализированных составляет как на 51 неделе 5,1%, за счет детей возрастных групп от 0 до 4 и 5-14 лет.

С начала эпидсезона в области ОРВИ/гриппом заболели 88 тыс. 139 человек, в том числе 56 тыс. 244 детей до 17 лет, что составляет 63,8%. Удельный вес детей в возрастном распределении таков: 0-4. - 28,5%, 5-14 г. - 57,1%, 15-17 р. - 14,4%.

Госпитализированы 4 тыс. 566 человек, из них 2 тыс. 964 ребенка до 17 лет, что составляет 64,9%.

Для предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в районах области в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных заведениях приостановлен учебно-воспитательный процесс. Всего учебно-воспитательный процесс был приостановлен в 287 учреждениях области.

Вирусологической лабораторией ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" подтверждено 38 случаев гриппа.

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