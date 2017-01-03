Более 16 тыс. прикарпатцев на этой неделе заболели гриппом и ОРВИ

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 52 недели в области гриппом и ОРВИ заболело 16 тыс. 437 человек, в том числе 10 тыс. 756 детей до 17 лет, что составляет 65,4%. Об этом УНН сообщили в Ивано-Франковском областном лабораторном центре МЗ.