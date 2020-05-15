Понад 140 тис. людей були змушені евакуюватися через тайфун на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У п'ятницю десятки тисяч людей покинули свої будинки і вирушили в евакуаційні центри, намагаючись при цьому слідувати соціальним протоколам про дистанції, в той час коли потужний тайфун налетів на Філіппіни, передає УНН із посиланням на AFP.
Так, повідомляється про те, що тайфун "Вонгфонг", який ударив на березі центрального острова Самар у четвер, обрушив проливні дощі і зірвав дахи будинків, а сотні тисяч людей опинилися на його шляху на узбережжі або ж у невеликих будинках.
Зазначається, що шторм обрушився, коли десятки мільйонів філіппінців перебували вдома, намагаючись вберегтися від коронавірусу, але за даними агентства принаймні 141 700 осіб були змушені евакуюватися через сильний шторм.
Влада заявила, що веде організацію роботи притулків для евакуйованих і надаватиме постраждалим медичну допомогу.
У той же час відзначається, що центральний регіон, де з самого початку було зафіксовано шторм, не є епіцентром спалаху коронавірусної хвороби на Філіппінах, де було зареєстровано 11 876 випадків зараження і 790 загиблих.
Синоптики прогнозують, що тайфун пройде поблизу столиці країни - Маніли у п'ятницю або на початку суботи.
Як повідомлялося в УНН, у грудні минулого року на Філіппіни налетіло відразу два сильних тайфуни, що забрали життя десятків людей і зруйнувавши сотні тисяч будинків на своєму шляху.