Более 140 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из-за тайфуна на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В пятницу десятки тысяч людей покинули свои дома и отправились в эвакуационные центры, стараясь при этом следовать социальным протоколам о дистанции, в то время как мощный тайфун обрушился на Филиппины, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, сообщается о том, что тайфун "Вонгфонг", который ударил на берегу центрального острова Самар в четверг, обрушил проливные дожди и сорвал крыши домов, а сотни тысяч людей оказались на его пути на побережье или в небольших домах.
Отмечается, что шторм обрушился, когда десятки миллионов филиппинцев находились дома, пытаясь уберечься от коронавируса, но по данным агентства по крайней мере 141 700 человек были вынуждены эвакуироваться из-за сильного шторма.
Власти заявили, что ведут организацию работы приютов для эвакуированных и будут предоставлять пострадавшим медицинскую помощь.
В то же время отмечается, что центральный регион, где изначально было зафиксировано шторм, не является эпицентром вспышки коронавирусной болезни на Филиппинах, где было зарегистрировано 11 876 случаев заражения и 790 погибших.
Синоптики прогнозируют, что тайфун пройдет вблизи столицы страны - Манилы в пятницу или в начале субботы.
Как сообщалось в УНН, в декабре прошлого года на Филиппины обрушилось сразу два сильных тайфуна, унесшие жизни десятков людей и разрушив сотни тысяч домов на своем пути.