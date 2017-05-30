Понад 14 тис. контрактів уклали зі ЗСУ з початку року - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку року зі Збройними силами України вже укладено понад 14 тис. контрактів. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"З початку року у ЗСУ вже укладено понад 14 тис. контрактів, з яких у тому числі 1 тис. офіцерів, та 1,3 тис. осіб-військовослужбовців строкової служби, які обрали контракт для продовження служби", - повідомив генерал-лейтенант.
Також він додав, що Збройні сили продовжують набір контрактників, які у першу чергу поповнюють бойові посади в екіпажах бойових машин та за іншими спеціальностями, що визначають бойову здатність підрозділів.
Окрім цього, завдяки збільшенню поточного року надбавки за участь в АТО, яка становить до 7,5 тис. грн, військовослужбовці за контрактом та офіцери на першій лінії бойового зіткнення отримують в середньому понад 16 тис. грн мінімальне грошове забезпечення за контрактом становить від 7 тис. грн та залишається конкурентоздатним на ринку праці. Для командних посад, сержантів грошове забезпечення підвищено на 800 грн.
Нагадаємо, близько 100 іноземців проходять військову службу в ЗСУ.