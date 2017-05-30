Более 14 тыс. контрактов заключили с ВСУ с начала года - Минобороны

"С начала года в ВСУ уже заключено более 14 тыс. контрактов, из которых в том числе 1 тыс. офицеров, и 1,3 тыс. человек военнослужащие срочной службы, выбрали контракт для продолжения службы", - сообщил генерал-лейтенант.

Также он добавил, что Вооруженные силы продолжают набор контрактников, в первую очередь пополняют боевые посты в экипажах боевых машин и по другим специальностям, определяющим боевую способность подразделений.

Кроме этого, благодаря увеличению текущего года надбавки за участие в АТО, которая составляет до 7,5 тыс. грн, военнослужащие по контракту и офицеры на первой линии боевого соприкосновения получают в среднем более 16 тыс. грн минимальное денежное обеспечение по контракту составляет от 7 тыс. грн и остается конкурентоспособным на рынке труда. Для командных должностей, сержантов денежное обеспечение повышено на 800 грн.

Напомним, около 100 иностранцев проходят военную службу в ВСУ.