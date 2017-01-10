Понад 130 разів рятувальники залучалися до буксирування автомобілів на Кіровоградщині

За його словами, найчастіше бригади ДСНС виїздили на виклики у Добровеличківському районі – 30 випадків, Вільшанськському – 12, у м. Кропивницький – 21 випадок.

В той же час, за словами чиновника, допомога рятувальників не знадобилась у Гайвороні та Онуфріївському районі, а у Новомиргородському та Долинському районах таких випадків було по одному.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 250 двірників вийшли на розчистку територій від снігу у Кропивницькому.